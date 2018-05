Wenn man sich die Einstellung zur Demokratie und zu gesellschaftlichen Minderheiten in den letzten fünf Jahren anguckt, dann ist dieses Land erst zerrissen gewesen und mittlerweile ist es gespalten Andreas Zick, Konfliktforscher

Eine vergleichbare Rechtsprechung gibt es in Deutschland nicht, sehr wohl aber die gleichen Probleme. Das Bundeskriminalamt zählte 2014 rund 1.100 Straftaten als Hasskriminalität im Netz. 2015 stieg die Zahl auf ca. 3.000 und blieb 2016 fast konstant. Seit 2002 erforscht Andreas Zick am Bielefelder Institut für Konflikt- und Gewaltforschung das Klima in Deutschland. Sein Fazit: "Wenn man sich die Einstellung zur Demokratie und zu gesellschaftlichen Minderheiten in den letzten fünf Jahren anguckt, dann ist dieses Land erst zerrissen gewesen und mittlerweile ist es gespalten." Das Internet spiele dabei eine wichtige Rolle. Es mache die Spaltung der Gesellschaft sichtbar und beschleunige sie. Wer einmal in der Filterblase der eigenen Weltsicht lande, lasse andere Meinungen nicht mehr gelten.



Reinhard G. ist einer von ihnen. Der frühere CDU-Wähler fühlt sich von der Regierung verraten, sieht sich und Deutschland in Gefahr. In Medien, Justiz und Politik hat er kein Vertrauen mehr. Die größte Bedrohung aber sieht er im Islam. Für ihn keine Religion, sondern eine Ideologie. Mit brutalen Bildern und radikalen Aussagen will er im Netz davor warnen.