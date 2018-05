Oft steigt durch Modernisierungen die Miete sprunghaft an. Quelle: ZDF

Am Wochenende wurden in der Hauptstadt illegal Wohnungen besetzt und wieder geräumt, auf einer Mieterdemonstration kürzlich in Berlin planten die Veranstalter mit bis zu 4.000 Demonstranten, es kamen 25.000. Viele Bewohner könnten die weiter steigenden Mieten einfach nicht mehr bezahlen, sagen die Mietervertreter: Sie fürchteten ihre Vertreibung. "Es wird zu Unruhen kommen, wenn nicht bald etwas passiert", resümiert Wibke Werner vom Berliner Mieterverein.