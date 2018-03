Die Fahndung nach den organisierten Schleuserbanden ist für die deutschen Behörden mühsam. Letztlich sind es Stichproben, bei denen die Bundespolizei einen Teil der kriminellen Machenschaften stoppen kann. Rund 4.000 tatverdächtige Schleuser registrierte die Bundespolizei im Jahr 2017. In sozialen Netzwerken bieten kriminelle Schleuserbanden ihre Dienste an. Rund 5.000 Euro kostet die Reise z.B. von Athen nach Deutschland, passend dazu gibt es Ausweise und Einreisepapiere. "Hier bietet jemand einen griechischen Personalausweis für eine Frau an. Sie hat ihn benutzt, ist damit nach Deutschland gekommen, jetzt will sie ihn weiter verkaufen", berichtet ein Flüchtling.