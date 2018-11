Der Umfang der Schattenwirtschaft in der Baubranche beträgt zwischen 81 und 127 Milliarden Euro. Friedrich Schneider

Der Ökonom Friedrich Schneider hat sich für ZDFzoom die Schattenwirtschaft im deutschen Baugewerbe von 2014 bis 2018 angeschaut. Im Jahresdurchschnitt hat die Schwarzarbeit demnach ein erschreckendes Ausmaß angenommen: "Der Umfang der Schattenwirtschaft in der Baubranche beträgt zwischen 81 und 127 Milliarden Euro. (…) Weil es keine exakte Abgrenzung gibt, was zur Schattenwirtschaft zählt und was nicht, liegt der tatsächliche Umfang sehr wahrscheinlich ungefähr in der Mitte, also sagen wir bei 100 Milliarden Euro in Deutschland." Mit anderen Worten: Rund eine von drei geleisteten Arbeitsstunden auf deutschen Baustellen wird "schwarz" gearbeitet. Es fehlt an wirksamen Kontrollen gegen Schwarzarbeit auf dem Bau und auch an gesetzlichen Regelungen.