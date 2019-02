Um die Schafe davor zu schützen, werden 90 Prozent der Merinoschafe in Australien einem radikalen Eingriff unterzogen, dem nach seinem "Erfinder" John W. H. Mules benannten Mulesing. Dabei werden die Hautfalten um den After und am Unterleib großflächig weggeschnitten - auf der Mehrheit der Farmen ohne Betäubung. Für die Schafe ein extrem schmerzhafter Eingriff. Tierschutzorganisationen schlagen Alarm. Heimlich gefilmtes Material schockiert die Verbraucher. Vor allen aus Europa kommt die Forderung nach Wolle, für die Tiere nicht so leiden mussten.