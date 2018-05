Warum drücken sich so viele Arbeitgeber vor ihrer Verantwortung? Eigentlich müssten sie selbst ein Interesse haben, sexuelle Belästigung in ihren Betrieben zu verhindern. Nur wenn Mitarbeiter und Vorgesetzte respektvoll miteinander umgehen, können alle zu 100 Prozent ihr Know-how und ihre Kompetenz einbringen, weiß Unternehmensberater Peter Modler. Er bietet Frauen in Führungspositionen Seminare an, in denen sie lernen, Übergriffe abzuwehren. Im Kern, so Modlers These, gehe es in betrieblichen Übergriff-Situationen um Macht, nicht um Sex: "Der Machtübergriff wird sexuell maskiert. Aber tatsächlich geht es um eine Machtauseinandersetzung."