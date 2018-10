Bei uns im Depot geht es drunter und drüber. DHL-Zusteller

"Bei uns im Depot geht es drunter und drüber", berichtet ein DHL-Bote, der anonym bleiben will. Von oben gebe es immer wieder Druck, wenn die Pakete nicht an einem Tag zugestellt würden. Die müsse dann ein Kollege am nächsten Tag ausliefern, zum Beispiel ein Springer, der immer wechselnde Routen bekomme. Tricks bei der Zustellung, Missachtung der Verkehrsregeln? Dazu nimmt die Post auf Nachfrage Stellung: "Verstöße gegen verkehrsrechtliche Bestimmungen werden von uns nicht toleriert." Es seien "weder 'Tricksereien' noch die (...) beschriebenen Verhaltensweisen von Mitarbeitern in der Paketzustellung bekannt". Und weiter: Zum Qualitätsmanagement gehöre "die Überprüfung der Zustellung im Hinblick auf die Einhaltung aller (...) Vorschriften".