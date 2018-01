Wer in Deutschland bleiben will, für den führt kein Weg am Einwohnermeldeamt vorbei. Wer hier nicht auffliegt, wird nie wieder hinterfragt. Die Meldeadressen sind der Grundstein, um in Deutschland zu leben: Wer einmal gemeldet ist, kann ein Bankkonto eröffnen, Sozialleistungen beziehen und Wohnungen mieten.