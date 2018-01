Viele Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, wollen arbeiten und dem Staat nicht auf der Tasche liegen. Trotz abgeschlossenem Studium oder einer Ausbildung, trotz jahrelanger Berufserfahrung scheitern sie aber häufig an der Bürokratie in unserem Land. So wie die Iranerin Gelareh Sadat-Akhavi. Sie ist Hebamme, hat studiert und über 18 Jahre lang in einem Krankenhaus gearbeitet.