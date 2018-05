Die korrekte Betäubung liegt in der Verantwortung des Schlachthofs. Amtliche Tierärzte müssen das in Stichproben prüfen. In größeren Betrieben aber arbeiten diese Tierärzte in Vollzeit und vor Ort. Auffällig ist: Es gibt kaum Anzeigen von amtlichen Tierärzten wegen Verstößen gegen Tierschutz in Schlachthöfen.