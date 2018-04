Flüchtlingslager in Jordanien Quelle: ZDF / Michael Donnerhak

Viele Länder gehen andere Wege: Kanada sucht Fachkräfte nach einem festen Punktesystem aus. "Kanada nimmt nicht jeden", sagt ein junger Einwanderer in Toronto. "Nur qualifizierte Leute." Und seine Kollegin, eine Juristin aus Deutschland, ergänzt: "Je einfacher ich integrierbar bin, desto höher ist meine Punktzahl. Man muss einwandfrei gesund sein, und man darf keine Bürde sei. Also ich wusste von Anfang an: Das brauche ich, um einwandern zu können." Und Kanada sucht nicht nur qualifizierte Einwanderer, sondern auch nach qualifizierten Flüchtlingen - etwa in Lagern in Jordanien: Oft schaffen es gut ausgebildete Familien, die Einreisegenehmigung zu bekommen.