Der Präsident sieht sich durch die Ermittlungen offenbar immer mehr in die Enge gedrängt: Fast täglich versucht er, die Arbeit des Mueller-Teams zu diskreditieren. Immer wieder bezeichnet er die Untersuchung als politisch motivierte "Hexenjagd". In aller Öffentlichkeit spielt Trump mit dem Gedanken, den Sonderermittler zu entlassen - was das Land wohl in eine Verfassungskrise stürzen würde.