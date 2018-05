Teils verwirrendes, aber erfolgreiches Angebot: Tedi-Filiale. Quelle: Ina Fassbender/dpa

In den Innenstädten finden sich immer mehr Billigshops. Die Kette Action hat aktuell in Deutschland rund 200 Filialen, Euroshop etwa 300. Klarer Marktführer ist TEDi, mit insgesamt 1.800 Läden - und jede Woche eröffnet der Non-Food-Discounter, wie es im Fachjargon heißt, rund drei neue Filialen. So auch Anfang April mitten in der Dortmunder Fußgängerzone. In einem Laden gibt es rund 4.000 verschiedene Artikel, von Badeschlappen bis zum Gartenstuhl ist hier so ziemlich alles zu haben. Vieles kostet gerade mal einen oder zwei Euro.