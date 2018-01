Dieses Phänomen, in Fachkreisen "Union Busting" genannt, greife immer mehr um sich, hat Martin Behrens in einer aktuellen Studie für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung herausgefunden: "Der Schutz von Personen, die noch nicht Kandidaten sind, sondern sich aufmachen einen Betriebsrat zu gründen, der muss verbessert werden. Hier ist Bedarf für den Gesetzgeber."

Dabei werden Arbeitgeber sogar von speziellen Anwaltskanzleien unterstützt. Auf ihren Webseiten werben sie beispielsweise mit Seminar-Titeln wie "So weisen Sie Ihren Betriebsrat in die Schranken", oder sie empfehlen Publikationen wie "Kündigung von Unkündbaren".