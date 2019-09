So geht es vielen Arbeitslosen: Von etwa 1,5 Millionen Hartz IV-Empfängern musste etwa die Hälfte im vergangenen Jahr an solchen Kursen teilnehmen. Mehrere hundert Millionen Euro geben die Jobcenter für diese so genannten "Maßnahmen bei Trägern" aus. Tatsächlich herrschen in den Kursen aber häufig katastrophale Zustände. Das berichten Arbeitslose, Jobcenter-Mitarbeiter und Insider aus Bildungsunternehmen.