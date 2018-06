"Dieses Buch soll Muslimen eine Starthilfe geben, ihre eigenen Banden zu gründen und diese in eine Dschihad-Bewegung zu verwandeln", so beginnt die bereits im Jahr 2015 veröffentliche Publikation des IS. Wer rekrutiert wird, wie rekrutiert wird und wie gemordet wird - all das wird detailliert aufgelistet. Egal ob der Einsatz eines Kraftfahrzeuges als tödliche Waffe, wie in Nizza oder Berlin geschehen, oder der Einsatz von Bombenrucksäcken, wie ihn der Terror-Attentäter von Ansbach genutzt hatte.