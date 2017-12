Die Luft, die Flugzeuginsassen atmen, kommt durch die Triebwerke ins Flugzeuginnere. Dort wird die Luft für den Kabinendruck komprimiert, damit man in großen Höhen überhaupt fliegen kann - das Verfahren hat sich bewährt. Seit den fünfziger Jahren wird dort auch die Luft zum Atmen abgezapft, daher stammt der Begriff "Zapfluft". Praktisch, denn so kann diese Komponente gleich für zwei Dinge genutzt werden.

Professor Dieter Scholz von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg erklärt die Hintergründe: "Man versucht ja, möglichst preiswert zu bauen. Jede Komponente, die man noch extra einbaut, das kostet ja wieder." Doch was zunächst naheliegend erscheint, birgt nach Ansicht des Experten für Flugzeugtechnik auch eine Schwachstelle: Dichtungen in den Triebwerken können Leckagen haben, und so können Verbrennungsrückstände über die Zapfluft ins Flugzeuginnere gelangen.