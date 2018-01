So titelte eine Gruppe von Gewalttätern im März 2017 ihr Bekennerschreiben "Feurige Sabotage". Ziel war eine Mautbrücke nahe bei Hamburg. In dem Pamphlet heißt es: "diesen sommer soll in hamburg der g20-gipfel stattfinden. (…) wir begrüßen die bisherige vielfalt der angriffe in diesem zusammen¬hang und freuen uns über so zahlreiche militante attacken, die bereits stattfanden, und in denen menschen ihre unversöhnlichkeit mit der herrschaft in ihren taten ausdrückten. (…)"