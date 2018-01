2017 setzt Starautor Ken Follet seine monumentale Saga fort: In "Das Fundament der Ewigkeit" kehrt der Brite am 12. September zurück zur Kathedrale von Kingsbridge. Diese hatte Follet in seinem 1990 erschienen Monumentalwerk "Die Säulen der Erde" sprachgewaltig erbaut. Die Deutschen kürten den Roman 2004 in der ZDF-Reihe "Unsere Besten" gar zu ihrem drittliebsten Buch aller Zeiten. 2008 erschien in Deutschland die erste Fortsetzung: "Die Tore der Welt". Im neuen Roman herrscht nun der Glaubenskrieg zwischen Katholiken und Protestanten. Erneut dürfen sich die Leser auf Intrigenspiele auf höchstem Niveau freuen.