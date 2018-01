Luca D'Andrea landete 2017 mit seinem spannenden Thriller "Der Tod so kalt" einen Erfolg. Der Roman ist in über 30 Ländern erschienen. Nun kommt Ende Februar mit "Das Böse, es bleibt" Thriller-Nachschub von ihm in die deutschen Buchläden. Der Südtiroler punktet mit einem ungewöhnlichen Stil und einer teils beklemmenden, atmosphärischen Dichte. Dabei bleibt D'Andrea jedoch nicht in klassischen Genremustern. Das Konzept Thriller trifft auf Heimat- und Abenteuerroman gilt auch für "Das Böse, es bleibt" - der ebenfalls in Südtirols Bergwelt spielt.