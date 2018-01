2008 wurde die französische Komödie über den Postfilialleiter Philippe Abrams und dessen Versetzung in den Norden Frankreichs zu einem großen Erfolg – auch in Deutschland. Zehn Jahre nach "Willkommen bei den Sch’tis" kehren diese auf die Kinoleinwand zurück. "Die Sch’tis in Paris" ist allerdings keine Fortsetzung der Geschichte, vielmehr steht nun der Star der Pariser Architektur- und Kunstszene im Zentrum. In Frankreichs Hauptstadt behauptet Valentin D., er stamme vom iranischen Schah ab. Doch eigentlich kommt er aus dem Arbeitermilieu im Norden Frankreichs. Er ist also ein Sch’ti. Als seine Verwandten nach Paris kommen, ist Chaos programmiert. Den Film gibt es ab dem 22. März 2018 in den Kinos zu sehen.