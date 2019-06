Eurovision Song Contest 2019: Kate Miller-Heidke (Australien)

Quelle: AP

Ok, es geht also auch brachial beim Eurovision Song Contest. Wütend, sehr wütend schreit der Sänger der isländischen Band Hatari: "Dieses Gelage ist maßlos." Also eigentlich schreit er die isländischen Worte "Svallid var hömlulaust". Aber damit meint er übersetzt eine Party, die völlig außer Kontrolle geraten ist. Mit so einem Gelage vergleicht die isländische Rockband, die ein bisschen an Rammstein erinnert, Europa. "Europa wird zusammenbrechen", singen sie also. Und kritisieren darüber hinaus auch gleich noch Kapitalismus und die israelische Politik.