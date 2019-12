Wolfgang Rademann war der Erfinder vom Traumschiff und der Schwarzwaldklinik. Der Fernseh-Produzent starb im Alter von 81 Jahren. So gern er das Traumschiff an ferne Orte schipperte, so ungern machte Rademann selbst Urlaub. In einem Interview mit der FAZ sagte er einst: "Ich kann Urlaub nicht leiden. Urlaub ist völlig langweilig. Ich brauche immer Stress und Aufregung. Faul bin ich nicht und lasse mich auch nur ungern treiben."