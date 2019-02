Die DDR betrieb mit der Georg-Forster-Station bereits seit 1976 eine ganzjährig besetzte Station in der Antarktis. Die 1981 im Ekström-Schelfeis errichtete Georg-von-Neumayer-Station war die erste antarktische Überwinterungsstation der Bundesrepublik Deutschland. Benannt wurde sie nach dem Geophysiker und Polarforscher Georg von Neumayer (1826-1909). Schon diese erste Station diente als wissenschaftliches Observatorium für Geophysik, Meteorologie und Luftchemie. Da die Röhrenkonstruktion durch den jährlichen Zuwachs an Schnee und die eigene Wärmeentwicklung immer tiefer in das Eis eingesunken war, wurde 1992 etwa zehn Kilometer entfernt die Station Neumayer II gebaut. Nach weiteren 17 Jahren war auch diese ähnlich konstruierte Station 15 Meter unter der Oberfläche versunken und durch die sich bewegenden Eismassen stark verformt. Die 2009 eingeweihte Neumayer-Station III wurde so gebaut, dass ihre Lebensdauer mindestens 25 Jahre betragen soll. Die Kosten für das gesamte Projekt belaufen sich auf 39 Millionen Euro.