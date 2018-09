Vom Erfolg angespornt ging Zalando schließlich vor vier Jahren an die Börse. Seither ist auch der Börsenwert des Unternehmens mehr oder weniger kontinuierlich gestiegen. Bis vor wenigen Wochen. Denn zwar wächst Zalando nach wie vor rasant, musste aber seine selbst gesteckten Ziele in den vergangenen Wochen gleich zweimal kassieren. Die starke Hitze in diesem Sommer in Europa habe auf die Konsumlust der Verbraucher geschlagen, statt eines Vorsteuergewinns von bis zu 270 Millionen Euro sollen die Gewinne der neuen Prognose nach nur noch bei bis zu 190 Millionen Euro liegen. Und die will das Unternehmen weiter in Investitionen für Logistik und Technik investieren.