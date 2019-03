Winnenden hatte auch Auswirkungen auf die Aus- und Weiterbildung der Polizei. Spezielle Schulungen und Trainings sind fester Bestandteil geworden. Vor allem für Streifenbeamte, die als Erste am Einsatzort eintreffen. "Vor dem Amoklauf in Erfurt 2002 war es üblich, dass die Polizei Sperren errichtet und auf den Einsatz der Spezialkräfte wartet", erinnert sich Kusterer. Nach diesem ersten Schul-Massaker wurde die Einsatz-Strategie verändert. In Drei-Mann-Teams treten die Streifenbeamten als Vorhut an. "Das hat in Winnenden bereits Wirkung gezeigt", betont der Landes-Polizei-Gewerkschafter.