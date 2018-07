Malcolm Turnbull ist der Premierminister von Australien. Quelle: Joel Carrett/AAP/dpa

In Australien ist die Einwandererzahl auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren gesunken. Im Finanzjahr 2017/18 wurden laut Regierung 162.417 Einwanderer registriert. Im Vergleich zu den zwölf Monaten zuvor sei das einen Rückgang um zehn Prozent.



Grund dafür ist Experten zufolge eine härtere Linie der konservativen Regierung in der Einwanderungspolitik. Premierminister Malcolm Turnbull will laut "The Australian" "keine einzige Person mehr ins Land lassen als wir brauchen oder wollen".