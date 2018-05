Donald Tusk und Theresa May führten ein langes Gespräch. Quelle: Christian Hartmann/REUTERS POOL/AP/dpa

Die Europäische Union gibt Großbritannien weitere zehn Tage Zeit für Zugeständnisse beim Brexit. Der Start der zweiten Verhandlungsphase Mitte Dezember sei immer noch möglich, twitterte EU-Ratspräsident Donald Tusk nach einem Gespräch mit der britischen Premierministerin Theresa May.



Großbritannien will die EU 2019 verlassen. Seit fünf Monaten wird über die Bedingungen verhandelt. Die EU hatte Großbritannien für neue Angebote ursprünglich eine zweiwöchige Frist gesetzt, die am Freitag ablief.