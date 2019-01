Die Arbeitslosenquote im Euroraum ist auf einem Zehnjahrestief.

Quelle: Orestis Panagiotou/ANA/dpa

Die Arbeitslosigkeit im Euroraum ist im November auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren gefallen. Die Arbeitslosenquote ging laut Eurostat auf 7,9 Prozent zurück - der tiefste Stand seit Oktober 2008. Im Euroraum waren demnach gut 13 Millionen Menschen ohne Arbeit.



Während die Arbeitslosigkeit in Griechenland und Spanien mit zweistelligen Quoten weiterhin sehr hoch ist, zählt Deutschland mit 3,3 Prozent zu den Ländern mit der geringsten Quote. Die Bundesanstalt für Arbeit bemisst die Quote anders und kommt auf 4,8 Prozent.