2017 hängt Waldimir Putins Bild immer noch in den Amtsstuben und auch in einigen Wohnzimmern. Bei manchen ist die Putin-Begeisterung echt: Tina Kandelaki kennt in Russland jeder, sie ist ein Fernsehstar und nun auch noch Chefproducerin in Russlands wichtigstem Sportkanal. Während sie mit uns in ihrem BMW am Kreml vorbei fährt, wo sie auch manchmal zu Gast ist, spricht sie von der Generation Putin, die 2018 nun das erste Mal wählen darf: "Das ist die Generation meiner Tochter. Die kennen keinen Hunger, keine Krise, kein Elend. Überall in Russland gibt es nun Wachstumskerne." Für Tina Kandelaki ist Russland nun das Land der unbegrenzten Möglichkeiten - kein Wunder, denn sie steht auf der Sonnenseite des russischen Lebens.