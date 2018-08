Wütender Waldbrand in Whiskeytown (Kalifornien). Quelle: Hung T. Vu/The Record Searchlight/AP/dpa

Bei Busch- und Waldbränden in Kalifornien sind bereits zwei Menschen gestorben. Im nördlichen Shasta County sei ein Feuerwehrmann bei Löscharbeiten ums Leben gekommen, teilten die Behörden mit. Tags zuvor war ein Helfer getötet worden.



Über 7.000 Feuerwehrleute kämpfen in dem Staat an der US-Westküste gegen die Flammen an. Extreme Winde würden die Flammen gefährlich anfachen, warnte Feuerwehr-Chef Ken Pimlott. Die Feuer haben bereits Zehntausende Menschen in die Flucht geschlagen.