"Gelbwesten"-Protest in Paris.

Quelle: Laurent Paillier/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa

Auch nach dem Demonstrationsverbot für die Pariser Prachtstraße Champs-Elysees sind in Frankreich wieder Zehntausende "Gelbwesten" auf die Straße gegangen. 40.500 Menschen protestierten im ganzen Land, davon 5.000 in Paris, teilte Innenminister Christophe Castaner in Paris mit.



Schwere Krawalle wie in der Vorwoche blieben aus. Alle angemeldeten Demonstrationen seien weitgehend ruhig verlaufen, resümierte Castaner. Aber mindestens 233 Menschen seien vorläufig festgenommen worden.