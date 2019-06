Radfahrer sind auf der Autobahn A115 AVUS in Richtung Funkturm.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Rund 90.000 Radfahrer sind nach Veranstalterangaben bei der Sternfahrt des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) zur Siegessäule in Berlin geradelt. Sie forderten von Politik und Verwaltung mehr Platz fürs Rad statt einer Infrastruktur, die vor allem für Autos geplant werde.



Angemeldet waren 250.000 Teilnehmer. "Es ist sehr heiß, da sind einige vielleicht lieber am See als auf der Straße", sagte ein ADFC-Sprecher. Während der Aktion war der Verkehr für Autofahrer eingeschränkt.