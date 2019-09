Trauer um Robert Mugabe in Harare. Archivbild

Quelle: Ben Curtis/AP/dpa

In Simbabwe findet heute die offizielle Trauerfeier für den im Alter von 95 Jahren verstorbenen früheren Präsidenten Robert Mugabe statt. Zehntausende Trauergäste werden in einem Stadion in der Hauptstadt Harare erwartet. Auch mehrere afrikanische Staats- und Regierungschefs sowie politische Weggefährten Mugabes haben zugesagt.



Nach einer inzwischen beigelegten Kontroverse um die Begräbnisstätte soll der umstrittene einstige Freiheitsheld nun auf dem Heldenacker in der Nähe von Harare begraben werden.