Papst Franziskus auf dem Balkon des Petersdoms. Archivbild Quelle: Uncredited/L'Osservatore Romano/AP/dpa

Papst Franziskus feiert heute mit Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom die Ostermesse (10.00 Uhr/live auf heute.de). Anschließend spendet er von der Loggia des Petersdoms aus den apostolischen Segen "Urbi et Orbi" der Stadt Rom und der Welt.



Die Sicherheitsvorkehrungen in Rom wurden aus Furcht vor Anschlägen noch einmal erhöht. An Ostern erinnert der Papst an die Auferstehung Jesu Christi. Es ist das zentrale Fest für Christen in aller Welt.