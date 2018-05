Farbenfroher Protest gegen Stierkämpfe in Spaniens Hauptstadt Madrid. Quelle: dpa

Zehntausende Menschen haben in Spanien für ein landesweites Verbot von Stierkämpfen demonstriert. Die Teilnehmer der Kundgebung forderten in Madrid die Streichung aller Spektakel mit Stieren aus dem nationalen Kulturerbeverzeichnis und eine Verschärfung der Tierschutzgesetze. Stierkampf wurde in Spanien 2013 zum "nationalen Kulturerbe" erklärt.



Nach Angaben der Hauptorganisatoren, der Bewegung "Stierkampf ist Gewalt" nahmen an der Demonstration mehr als 40.000 Menschen teil.