Auch in Wien beteiligten sich mehrere Tausend Menschen an pro-europäischen Aktionen. Am Tag nach den spontanen Protesten vor dem Bundeskanzleramt waren bei der Demonstration am Sonntag auch regierungskritische Töne zu hören: In Anspielung auf den Vornamen von Kanzler Sebastian Kurz machte der Slogan "Basti Ciao" die Runde, die Teilnehmer forderten zudem den Rücktritt aller verbleibender FPÖ-Minister. Nach Angaben der Veranstalter fanden europaweit Demonstrationen gegen Nationalismus in insgesamt rund 50 Städten statt. Aktionen gab es unter anderem in Polen, Frankreich, Großbritannien und Bulgarien.