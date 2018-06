Schon in Samoa hatte «Gita» erhebliche Schäden angerichtet. Quelle: -/Xinhua/dpa

Wegen eines heftigen Sturms ist in mehreren Gebieten Neuseelands der Notstand ausgerufen worden. Der Zyklon "Gita" brach über die Südinsel des Pazifikstaates herein. Vielerorts wurden Bäume und Strommasten entwurzelt. Mehrere zehntausend Menschen waren von der Stromversorgung abgeschnitten. Air New Zealand strich auf dem Flughafen der Hauptstadt Wellington alle Flüge.



Der Sturm war zuvor schon über Tonga, Samoa und die Fidschi-Inseln hinweggezogen und hatte erhebliche Schäden angerichtet.