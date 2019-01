Viele Thailänder tragen derzeit Atemschutzmasken.

Quelle: Sakchai Lalit/AP/dpa

Wegen des andauernden Smogs über Bangkok haben viele Schüler in Thailands Hauptstadt bis nächste Woche schulfrei. Die Stadtverwaltung ordnete an, dass der Unterricht an mehr als 400 staatlichen Schulen mit sofortiger Wirkung wegen der Luftverschmutzung eingestellt wird.



Auch zahlreiche Privatschulen, mit Kindern von reicheren Thailändern und Ausländern, bleiben vorerst geschlossen. Betroffen sind Zehntausende Schüler. Bangkok leidet seit Beginn des Jahres unter extrem schlechter Luft.