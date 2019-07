Ganze Straßen wurden in Japan überflutet.

Quelle: Kyodo/dpa

Starker Regen hat den Westen Japans überzogen. Die örtlichen Behörden riefen Zehntausende Bewohner in den Provinzen Fukuoka und Hiroshima auf, sich vor der Gefahr durch Überflutungen und Erdrutsche in Sicherheit zu bringen. Einige Straßen in Fukuoka standen am Tag der Wahl zum Oberhaus unter Wasser. Wahlurnen in Kurume konnten erst verspätet geöffnet werden.



Ausläufer des Taifuns Danas sorgten für heftigen Regen in Teilen Westjapans. In vielen Regionen drohten Flüsse über die Ufer zu treten.