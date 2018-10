Nachdem im September mehrere Menschen an Unterernährung und schlechter medizinischer Versorgung gestorben waren, gingen Lagerbewohner für fünf Tage in den Sitzstreik. Unter den Toten waren ein fünf Tage alter Junge und ein vier Monate altes Mädchen. Al-Chaled sagt, dass einige Krankenschwestern mehrere schlecht ausgestattete Krankenstationen im Lager führten. Auch kümmere sich ein von der UN unterstütztes medizinisches Zentrum auf der jordanischen Seite um dringende, lebensbedrohliche Fälle. Doch kürzlich starb eine junge Frau an Blutarmut und chronischem Durchfall, weil sie weder in Rukban noch in Jordanien rechtzeitig behandelt werden konnte.