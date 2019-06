Sozialdemokratin Mette Frederiksen gilt als Favoritin. Archiv

Quelle: Olivier Hoslet/epa/dpa

Zehn Tage nach der Europawahl wählen die Dänen heute ein neues Parlament. Umfragen deuten auf einen Regierungswechsel in Kopenhagen hin. Die Sozialdemokratin Mette Frederiksen hat demnach gute Chancen, künftig Ministerpräsidentin von Dänemark zu werden.



In den vergangenen vier Jahren hatte diesen Posten der Liberale Lars Loekke Rasmussen inne. Er hatte die Wahl am 7. Mai ausgerufen und seitdem vergeblich versucht, seinen Rückstand in den Umfragen wettzumachen.