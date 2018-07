Menschenkette in Dresden als Zeichen für Versöhnung. Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Tausende Dresdner haben am 73. Jahrestag der Zerstörung ihrer Stadt im Zweiten Weltkrieg mit einer Menschenkette ein Zeichen für Frieden und Versöhnung gesetzt. Hand in Hand verbanden sie über zwei Brücken hinweg beide Teile der Elbestadt.



Dresden war am 13. Februar 1945 und in den Tagen danach von britischen und amerikanischen Bombern zu weiten Teilen in Schutt und Asche gelegt worden. Bis zu 25.000 Menschen starben dabei nach Erkenntnissen einer Historikerkommission.