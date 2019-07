Sachsens SPD-Chef Martin Dulig bekommt den Nachbau eines Sturmgewehrs per Paket zugeschickt, Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker erhält Morddrohungen, eine Kommunalpolitikerin in Rheinland-Pfalz findet eine Patronenhülse vor ihrer Haustür. Das sind nur drei Beispiele von vielen aus den vergangenen Wochen, wie Politiker in Deutschland derzeit bedroht werden.