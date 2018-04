Isao Takahata ist tot. Quelle: Shizuo Kambayashi/AP/dpa

Der japanische Altmeister des Zeichentrickfilms Isao Takahata ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren in Tokio, wie das von Takahata mitgegründete Studio Ghibli mitteilte.



In Europa ist Takahata vor allem für die Kult-Fernsehserie "Heidi" bekannt. Das ZDF begann 1977 mit der Ausstrahlung. Für ihr Alpenmärchen nach den Büchern von Johanna Spyri hatten die Macher genau recherchiert. So skizzierten sie Schweizer Berge und Frankfurter Bürgerhäuser, um sie zuhause sorgfältig nachzuzeichnen.