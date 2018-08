Formal ist es in der EU nach der Dublin-Verordnung so: Das Asylverfahren muss dort durchgeführt werden, wo zuerst europäischer Boden betreten wird. Also meistens Griechenland, Italien oder Spanien. Wer also nach Deutschland weiterreist, muss eigentlich zurück. Eine Deadline hatte Seehofer sich selbst gesetzt. Anfang August, hatte er gesagt, solle absehbar sein, ob die Abkommen zu Stande kommen. Am Sonntag in der ARD präzisierte er: in der "ersten richtigen Augustwoche". Also in dieser.