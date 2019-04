Altmaier diskutiert in Halle/Saale mit Bürgern.

Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) fordert, dass die Energiepreise auch nach dem Ausstieg aus der Braunkohle in Deutschland bezahlbar bleiben müssten. "Klimaschutz ja, aber wir brauchen einen Klimaschutz, der marktwirtschaftlich funktioniert." Das sagte er bei einer Diskussionsveranstaltung in Halle an der Saale.



"Da haben wir ganz viel Arbeit vor uns", sagte Altmaier. Der Kohleausstieg dürfe Deutschlands Stellung als eine der erfolgreichsten Volkswirtschaften nicht gefährden.