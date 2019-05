Zetsche könnte jetzt am Schluss seiner Ära nochmal klaren Tisch machen: 'Es tut mir leid, liebe Aktionäre. Wir haben da großen Mist gemacht, wir entschuldigen uns dafür. Und vor allem: wir schaffen jetzt Abhilfe.' Markus Dufner, Aktionärs-Dachverband

Ein Verlust, den der Dachverband der kritischen Aktionäre auch Zetsche persönlich ankreidet: "Der Daimler-Chef speziell hat sich im Abgasskandal nicht gut verhalten", sagt deren Geschäftsführer Markus Dufner gegenüber dem ZDF. "Es war ein ständiges Hin und Her von Beteuerungen. Und es ist eigentlich klar geworden, dass die Beteuerungen, man hätte nichts mit Täuschung zu tun und mit Abgasmanipulation, nicht stimmen", so Dufner. "Zetsche könnte jetzt am Schluss seiner Ära nochmal klaren Tisch machen: 'Es tut mir leid, liebe Aktionäre. Wir haben da großen Mist gemacht, wir entschuldigen uns dafür. Und vor allem: wir schaffen jetzt Abhilfe.'"



Die Dieselkrise hinter sich lassen - das wollen Alle. Hohe Erwartungen also an Zetsches Nachfolger: Ola Källenius, bisher Entwicklungsvorstand der Daimler AG - und in jeder Hinsicht "herausragend": 1.95 Meter groß, seit über 25 Jahren im Stuttgarter Konzern. Sein Aufstieg: unaufhaltsam. Der gebürtige Schwede ist der zweite Ausländer auf dem Chefsessel bei Daimler, umso erstaunlicher als er anders als die meisten seiner Vorgänger kein gelernter Ingenieur ist.