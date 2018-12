Nach monatelangem Wahlkampf und erschöpfenden vierwöchigen Koalitionsverhandlungen war Schwarzen und Grünen bei der Präsentation des Koalitionsvertrags die Ermüdung ins Gesicht geschrieben. Das wird nicht so bleiben, es steckt jede Menge Energie in den neuen Kräfteverhältnissen in Hessen. Die Neuauflage von Schwarz-Grün in Hessen wird kein "Weiter so", es entstehen deutliche und größere Reibungsflächen. Und damit steigt die Chance, dem politischen Wettbewerb im Bundesland neue und positive Energie einzuhauchen.