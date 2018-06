Tahani Aldosemani mit ihrer Lizenz (Foto: Behörden). Quelle: Untitled/Saudi Information Ministry/AP/dpa

Zum ersten Mal in der Geschichte Saudi-Arabiens hat das Königreich Frauen den Führerschein übergeben. Das Informationsministerium verbreitete Bilder von Frauen mit Führerscheinkarte. Saudi-Arabien ist derzeit noch das einzige Land der Erde, in dem Frauen nicht Auto fahren dürfen.



König Salman hatte angeordnet, Regularien zu erarbeiten, nach denen sowohl Männern als auch Frauen die Fahrerlaubnis erteilt werden soll. Am 24. Juni soll das Fahrverbot für Frauen in Saudi-Arabien fallen.